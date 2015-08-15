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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 августа 2015
Зенит (мол)
15.08.2015, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
47'
П. Назимов (П)
53'
К. Троянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
А. Вяткин
87'
Замена
С. Мареев
️️️️
Д. Чистяков
83'
Замена
И. Иваниди
️️️️
С. Иванов
77'
76'
Замена
В. Якимов
️️️️
Е. Назаров
Замена
Н. Новопашин
️️️️
И. Кубышкин
70'
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Назимов
66'
Замена
П. Осипов
️️️️
Н. Андреев
62'
Замена
Р. Суанов
️️️️
В. Романов
60'
57'
Замена
И. Черчесов
️️️️
Д. Квеквескири
ГОЛ! 2:0!
К. Троянов
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Назимов
47'
46'
Замена
В. Брагин
️️️️
В. Скляр
46'
Замена
И. Тахмазов
️️️️
Д. Бакай
Желтая карточка
Д. Чистяков
40'
Желтая карточка
П. Назимов
35'
27'
Желтая карточка
Д. Бочкарёв
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
АП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
69
Владислав Никитин
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Даниил Зуев
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-4-1-2
78
Васютин
63
Майков
55
Вяткин
78
Чистяков
45
Водянников
13
Кубышкин
79
Троянов
7
Андреев
47
Иванов
66
Романов
43
Назимов
3-2-3-2
61
Горячкин
77
Старков
80
Скляр
9
Назаров
72
Бочкарёв
81
Нестеренко
11
Квеквескири
70
Григорян
49
Бакай
24
Белоус
97
Гаджиев
55
Вяткин
84
Шалимов
84
Шалимов
55
Вяткин
78
Чистяков
4
Мареев
4
Мареев
78
Чистяков
47
Иванов
53
Иваниди
53
Иваниди
47
Иванов
13
Кубышкин
64
Новопашин
64
Новопашин
13
Кубышкин
7
Андреев
73
Осипов
73
Осипов
7
Андреев
66
Романов
99
Суанов
99
Суанов
66
Романов
43
Назимов
9
Соловьев
9
Соловьев
43
Назимов
9
Назаров
23
Якимов
23
Якимов
9
Назаров
11
Квеквескири
90
Черчесов
90
Черчесов
11
Квеквескири
80
Скляр
11
Брагин
11
Брагин
80
Скляр
49
Бакай
92
Тахмазов
92
Тахмазов
49
Бакай
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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