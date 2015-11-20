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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Урал (мол)
Зенит (мол) - Урал (мол): обзор матча 20 ноября 2015
Зенит (мол)
20.11.2015, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
10'
И. Кубышкин
23'
Н. Андреев
38'
Э. Валиахметов
42'
Б. Мишуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Урал (мол)
89'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Н. Дурандин
86'
Замена
И. Корелин
️️️️
И. Ламбарский
76'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Д. Фомин
75'
Вторая желтая
Э. Валиахметов
Желтая карточка
С. Мареев
74'
72'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
66'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
Д. Давлетшин
Желтая карточка
Д. Зуев
63'
Замена
П. Осипов
️️️️
С. Иванов
62'
Замена
Д. Зуев
️️️️
И. Кубышкин
62'
52'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Б. Мишуков
42'
ГОЛ! 2:2!
Б. Мишуков
38'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валиахметов
ГОЛ! 2:0!
Н. Андреев
23'
ГОЛ! 1:0!
И. Кубышкин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
8
Богдан Мишуков
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
63
Даниил Майков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-3-2-2
96
Обухов
7
Андреев
45
Водянников
4
Мареев
69
Никитин
13
Кубышкин
7
Поникаров
9
Соловьев
47
Иванов
43
Назимов
66
Романов
4-4-2
97
Шубин
17
Валиахметов
15
Князев
4
Чернов
17
Фомин
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
19
Ламбарский
95
Давлетшин
81
Дурандин
8
Мишуков
47
Иванов
73
Осипов
73
Осипов
47
Иванов
13
Кубышкин
77
Зуев
77
Зуев
13
Кубышкин
19
Ламбарский
36
Корелин
36
Корелин
19
Ламбарский
81
Дурандин
42
Филиппов
42
Филиппов
81
Дурандин
95
Давлетшин
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
95
Давлетшин
17
Фомин
52
Шалин
52
Шалин
17
Фомин
8
Мишуков
10
Юсупов
10
Юсупов
8
Мишуков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Урал (мол)
63
Даниил Майков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
55
Евгений Шумихин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
63
Даниил Майков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
Остались в запасе
55
Евгений Шумихин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Зенит (мол) - Урал (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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