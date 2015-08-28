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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 28 августа 2015
Зенит (мол)
28.08.2015, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Замена
Д. Захарян
️️️️
Н. Подъячев
86'
Желтая карточка
Л. Афиногентов
81'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Н. Кирица
Желтая карточка
И. Кубышкин
77'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Водянников
75'
67'
Замена
Д. Попов
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
М. Рудаков
65'
Желтая карточка
А. Вяткин
60'
Замена
В. Романов
️️️️
П. Долгов
46'
Замена
С. Иванов
️️️️
Н. Андреев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
39
Никита Подъячев
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Даниил Зуев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
52
Игорь Дрыков
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
70
Данила Попов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
3-4-1-2
88
Рудаков
63
Майков
69
Никитин
55
Вяткин
45
Водянников
13
Кубышкин
79
Троянов
7
Андреев
73
Осипов
91
Долгов
43
Назимов
3-2-3-2
88
Шильников
22
Краснов
44
Бирюков
6
Козлов
89
Масальский
23
Макушкин
43
Роганов
61
Кирица
8
Махмудов
39
Подъячев
98
Визнович
7
Андреев
47
Иванов
47
Иванов
7
Андреев
45
Водянников
77
Зуев
77
Зуев
45
Водянников
91
Долгов
66
Романов
66
Романов
91
Долгов
8
Махмудов
70
Попов
70
Попов
8
Махмудов
39
Подъячев
67
Захарян
67
Захарян
39
Подъячев
61
Кирица
80
Афиногентов
80
Афиногентов
61
Кирица
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
52
Игорь Дрыков
ЦП
7
Артем Поникаров
ПЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
9
Иван Соловьев
ЛП
Главный тренер
Игорь Симутенков
97
Даниил Мелихов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
52
Игорь Дрыков
ЦП
7
Артем Поникаров
ПЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
9
Иван Соловьев
ЛП
Остались в запасе
97
Даниил Мелихов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
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