Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 07 ноября 2015
Локомотив (мол)
07.11.2015, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 1
Завершен
Зенит (мол)
70'
Н. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
А. Галаджан
90'
90'
Замена
С. Бугриев
️️️️
П. Назимов
90'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
К. Котов
87'
Желтая карточка
С. Мареев
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Миранчук
86'
Желтая карточка
И. Галанин
85'
81'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Поникаров
77'
Замена
Е. Денисов
️️️️
С. Крапухин
Замена
И. Рубцов
️️️️
В. Шадрин
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
Н. Андреев
Замена
И. Галанин
️️️️
Г. Махатадзе
63'
51'
Замена
Н. Новопашин
️️️️
П. Осипов
46'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
С. Иванов
Замена
А. Смирнов
️️️️
М. Лысов
46'
Желтая карточка
А. Миранчук
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
42
Константин Котов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Зенит (мол)
41
Сергей Лазарев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
91
Егор Денисов
ЦФ
3-2-1-3-1
74
Ковалёв
15
Шадрин
65
Самохвалов
56
Довбня
84
Лысов
5
Никитин
21
Махатадзе
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
96
Анисимов
57
Галаджан
3-2-3-2
31
Кизеев
69
Никитин
7
Андреев
4
Мареев
7
Поникаров
45
Водянников
42
Котов
73
Осипов
47
Иванов
43
Назимов
36
Крапухин
21
Махатадзе
88
Галанин
88
Галанин
21
Махатадзе
84
Лысов
96
Смирнов
96
Смирнов
84
Лысов
15
Шадрин
13
Рубцов
13
Рубцов
15
Шадрин
21
Миранчук
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Миранчук
73
Осипов
64
Новопашин
64
Новопашин
73
Осипов
42
Котов
84
Шалимов
84
Шалимов
42
Котов
47
Иванов
10
Плетнев
10
Плетнев
47
Иванов
36
Крапухин
91
Денисов
91
Денисов
36
Крапухин
43
Назимов
3
Бугриев
3
Бугриев
43
Назимов
7
Поникаров
3
Круговой
3
Круговой
7
Поникаров
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
89
Никита Дорофеев
АП
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
Остались в запасе
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Локомотив-Перово
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+