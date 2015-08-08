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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Зенит (мол)
Уфа (мол) - Зенит (мол): обзор матча 08 августа 2015
Уфа (мол)
08.08.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
78'
В. Журавлев
56'
И. Кубышкин
75'
П. Назимов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Зенит (мол)
90'
Замена
В. Никитин
️️️️
А. Иванов
88'
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
86'
Желтая карточка
П. Назимов
Замена
А. Пономарев
️️️️
В. Морозов
83'
80'
Замена
Д. Зуев
️️️️
И. Кубышкин
Замена
М. Лысенков
️️️️
Э. Салихов
80'
ГОЛ! 1:2!
В. Журавлев
78'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Назимов
Замена
В. Журавлев
️️️️
С. Кречетов
74'
68'
Замена
В. Романов
️️️️
Р. Суанов
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Кубышкин
Желтая карточка
В. Морозов
51'
Замена
И. Блинников
️️️️
М. Семакин
46'
7'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Сергей Томаров
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
4-5-1
99
Лунев
5
Павлов
57
Хазиев
85
Салихов
48
Морозов
63
Зарипов
95
Кречетов
87
Безденежных
14
Семакин
50
Тамразов
18
Килин
3-4-1-2
88
Рудаков
63
Майков
45
Водянников
78
Чистяков
55
Вяткин
79
Троянов
13
Кубышкин
7
Андреев
22
Иванов
99
Суанов
43
Назимов
85
Салихов
65
Лысенков
65
Лысенков
85
Салихов
48
Морозов
78
Пономарев
78
Пономарев
48
Морозов
95
Кречетов
90
Журавлев
90
Журавлев
95
Кречетов
14
Семакин
66
Блинников
66
Блинников
14
Семакин
22
Иванов
69
Никитин
69
Никитин
22
Иванов
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
13
Кубышкин
77
Зуев
77
Зуев
13
Кубышкин
99
Суанов
66
Романов
66
Романов
99
Суанов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Зенит (мол)
83
Егор Романовский
ЦЗ
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
4
Станислав Мареев
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Остались в запасе
4
Станислав Мареев
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Уфа (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
Стадион:
Динамо
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