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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 27 апреля 2016
Зенит (мол)
27.04.2016, среда, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
71'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
89'
Замена
Ю. Митрохин
️️️️
К. Волчков
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Денисов
83'
81'
Замена
А. Джумаев
️️️️
И. Нурисов
80'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Пономарёв
Замена
Н. Андреев
️️️️
Ю. Козлов
72'
ГОЛ! 1:0!
П. Назимов
71'
58'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Ю. Журавлев
Замена
П. Назимов
️️️️
Д. Кириллов
57'
46'
Замена
Д. Галкин
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
В. Шевченко
️️️️
Е. Фролов
Замена
А. Поникаров
️️️️
Д. Майков
45'
37'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
85
Юрий Козлов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Кубань (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
77
Даниил Зуев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
21
Никита Козловский
АП
4-5-1
31
Кизеев
53
Слащев
69
Никитин
63
Майков
4
Мареев
85
Козлов
42
Котов
61
Кириллов
73
Осипов
8
Горулев
91
Денисов
3-5-1-1
39
Фролов
4
Волчков
24
Джамалутдинов
40
Журавлев
22
Завезен
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Коновалов
90
Нурисов
97
Хачиров
10
Павлюченко
61
Кириллов
43
Назимов
43
Назимов
61
Кириллов
63
Майков
7
Поникаров
7
Поникаров
63
Майков
85
Козлов
7
Андреев
7
Андреев
85
Козлов
91
Денисов
77
Зуев
77
Зуев
91
Денисов
90
Нурисов
70
Джумаев
70
Джумаев
90
Нурисов
78
Пономарёв
13
Кагермазов
13
Кагермазов
78
Пономарёв
4
Волчков
60
Митрохин
60
Митрохин
4
Волчков
40
Журавлев
64
Закиров
64
Закиров
40
Журавлев
10
Павлюченко
92
Галкин
92
Галкин
10
Павлюченко
39
Фролов
12
Шевченко
12
Шевченко
39
Фролов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
13
Илья Кубышкин
ОП
45
Артем Водянников
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
21
Никита Козловский
АП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
45
Артем Водянников
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Остались в запасе
21
Никита Козловский
АП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Руденко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
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