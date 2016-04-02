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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 02 апреля 2016
Зенит (мол)
02.04.2016, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
3 : 4
Завершен
ЦСКА (мол)
8'
С. Крапухин
90'
Д. Зуев
90+2'
Ф. Шалимов
9'
А. Натхо
50'
Т. Жамалетдинов
56'
Т. Жамалетдинов
64'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+2
Желтая карточка
И. Ферапонтов
ГОЛ! 3:4!
Ф. Шалимов
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Д. Зуев
90'
87'
Желтая карточка
Х. Хосонов
85'
Замена
Д. Масютин
️️️️
Т. Жамалетдинов
83'
Желтая карточка
Д. Соколов
76'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
В. Ярошенко
️️️️
Д. Кириллов
75'
73'
Замена
Д. Соколов
️️️️
Ф. Чалов
Замена
К. Котов
️️️️
В. Никитин
72'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
В. Горулев
72'
Замена
С. Иванов
️️️️
Н. Андреев
65'
Замена
М. Слащев
️️️️
А. Водянников
65'
64'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Чалов
56'
ГОЛ! 1:3!
Т. Жамалетдинов
Желтая карточка
А. Водянников
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Натхо
46'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Эктов
Замена
Д. Зуев
️️️️
И. Кубышкин
46'
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Натхо
ГОЛ! 1:0!
С. Крапухин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
3-3-2-2
88
Рудаков
3
Бугриев
45
Водянников
69
Никитин
63
Майков
13
Кубышкин
7
Андреев
8
Горулев
61
Кириллов
99
Суанов
36
Крапухин
4-3-1-2
1
Помазун
15
Эктов
92
Станисавлевич
99
Алибеков
19
Кривулькин
61
Леонов
20
Натхо
72
Гордюшенко
7
Пухов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
61
Кириллов
33
Ярошенко
33
Ярошенко
61
Кириллов
8
Горулев
84
Шалимов
84
Шалимов
8
Горулев
45
Водянников
10
Плетнев
10
Плетнев
45
Водянников
69
Никитин
42
Котов
42
Котов
69
Никитин
7
Андреев
47
Иванов
47
Иванов
7
Андреев
45
Водянников
53
Слащев
53
Слащев
45
Водянников
13
Кубышкин
77
Зуев
77
Зуев
13
Кубышкин
75
Жамалетдинов
25
Масютин
25
Масютин
75
Жамалетдинов
20
Натхо
19
Олейников
19
Олейников
20
Натхо
63
Чалов
24
Соколов
24
Соколов
63
Чалов
72
Гордюшенко
18
Кучаев
18
Кучаев
72
Гордюшенко
15
Эктов
80
Хосонов
80
Хосонов
15
Эктов
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
6
Илья Иванов
ЦП
32
Артем Сумин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
6
Илья Иванов
ЦП
32
Артем Сумин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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