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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Зенит (мол)
Урал (мол) - Зенит (мол): обзор матча 25 июля 2015
Урал (мол)
25.07.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
51'
Э. Валиахметов
56'
А. Юсупов
70'
П. Паршин
16'
П. Осипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Зенит (мол)
Замена
Е. Злыгостев
️️️️
Д. Давлетшин
90'
89'
Желтая карточка
Ф. Шалимов
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Щербаков
84'
Желтая карточка
П. Паршин
83'
ГОЛ! 3:1!
П. Паршин
70'
65'
Замена
Р. Суанов
️️️️
Н. Андреев
Замена
В. Кузнецов
️️️️
А. Юсупов
63'
59'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
В. Никитин
57'
Замена
И. Дрыков
️️️️
А. Водянников
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
56'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валиахметов
51'
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
63
Даниил Майков
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
80
Егор Злыгостев
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-3-1-2
13
Тимофеев
3
Меркулов
4
Дрожалкин
59
Паршин
17
Валиахметов
95
Давлетшин
36
Корелин
62
Гавтадзе
90
Щербаков
10
Юсупов
52
Шалин
3-3-2-1
78
Васютин
7
Андреев
69
Никитин
78
Чистяков
45
Водянников
13
Кубышкин
75
Ребенко
73
Осипов
22
Иванов
66
Романов
95
Давлетшин
80
Злыгостев
80
Злыгостев
95
Давлетшин
10
Юсупов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
10
Юсупов
90
Щербаков
8
Подоксенов
8
Подоксенов
90
Щербаков
69
Никитин
84
Шалимов
84
Шалимов
69
Никитин
45
Водянников
52
Дрыков
52
Дрыков
45
Водянников
7
Андреев
99
Суанов
99
Суанов
7
Андреев
Остались в запасе
Урал (мол)
Зенит (мол)
10
Никита Иванов
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
7
Артем Поникаров
ПЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
10
Никита Иванов
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
Остались в запасе
7
Артем Поникаров
ПЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Урал (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Смена
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