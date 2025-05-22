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Тоттенхэм
Доминик Соланке
Новости
€ 28 млн
Доминик Соланке - новости
Тоттенхэм
14 сентября 1997 (29), Рединг
#19 | Нападающий
182 см
Англия | Нигерия
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Трансферы
Фото
Опубликована символическая сборная сезона в Лиге Европы
2025.05.22 21:44
АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» (4:1) и стал самой результативной командой турнира
2024.11.03 18:58
Фото
«Тоттенхэм» объявил о рекордном трансфере в своей истории
2024.08.10 15:53
«Тоттенхэм» договорился о покупке форварда за 65 миллионов
2024.08.09 14:00
Фото
Впервые в истории АПЛ игроком месяца стал представитель «Борнмута»
2024.01.12 14:40
«Арсенал» выбирает между двумя нападающими
2023.12.19 20:29
АПЛ. «Лестер» крупно проиграл «Борнмуту», Варди забил 23-й гол
2020.07.12 23:03
3
Автор одного гола в АПЛ Соланке – 3-й в списке самых дорогих нападающих турнира среди англичан
2019.01.04 21:24
5
Фото
Соланке перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 19 миллионов
2019.01.04 19:36
1
Три клуба АПЛ хотят арендовать у «Ливерпуля» Соланке
2018.12.30 09:50
«Ньюкасл» в январе может купить двух нападающих «Ливерпуля»
2018.10.18 15:16
1
Нападающий Соланке может уйти из «Ливерпуля» в «Рейнджерс» вслед за Джеррардом
2018.05.07 11:36
Фото
Новичок «Ливерпуля» Соланке – лучший игрок молодежного чемпионата мира
2017.06.11 18:00
3
«Ливерпуль» подписал контракт с нападающим «Челси»
2017.05.30 19:25
9
Фото
The Daily Telegraph извинилась перед нападающим «Челси» за ложную информацию о требовании игрока повысить зарплату
2017.03.02 19:36
1
Форвард «Челси» заинтересовал «Баварию»
2017.02.19 11:36
4
«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Челси»
2017.02.18 16:01
3
Соланке поставил условия «Челси»
2016.04.26 08:18
10
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
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Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
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Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
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Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
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Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
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