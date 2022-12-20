Доминик Соланке - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Соланке
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Соланке
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 88'
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|49'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)