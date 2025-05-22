Опубликована символическая сборная сезона в Лиге Европы

УЕФА показал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2024/25.

В нее вошли представители шести клубов. Больше всех игроков – из «Тоттенхэма» (4).

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Робин Кох («Айнтрахт»), Фредрик-Андре Бьоркан («Буде-Глимт»);

Полузащитники: Патрик Берг («Буде-Глимт»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Райан Шерки («Лион»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Нико Уильямс («Атлетик»).