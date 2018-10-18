«Ньюкасл» в январе может купить двух нападающих «Ливерпуля»

ну как по мне Ориги должен вписаться в расстановку Бени,т.к. игрок Универсальный!но куда тогда Кенеди девать?!оба ведь к левому флангу больше привязаны или же Рондон и вправду разочаровал Беню,хотя надеюсь избавятся от балласта-Хоселу...эту тему можно мусолить часами,как говорится поживем увидим..)
«Ньюкасл» заинтересован в услугах двух нападающих «Ливерпуля» – Доминика Соланке и Дивока Ориги.
Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес уже обратился в мерсисайдский клуб на предмет доступности футболистов в зимнее трансферное окно.
«Ливерпуль» будет готов отпустить Ориги в январе на постоянной основе. Что касается Соланке, то он, скорее всего, уйдет в аренду. «Ньюкасл» же из-за правил АПЛ может позволить себе лишь полноценные приобретения ближайшей зимой.
Контракт Соланке рассчитан до 2022 года, Ориги – до 2020-го. Они не провели ни одного матча за «Ливерпуль» в этом сезоне.