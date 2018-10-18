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    Какой вы футболист?

    «Ньюкасл» в январе может купить двух нападающих «Ливерпуля»

    «Ньюкасл» заинтересован в услугах двух нападающих «Ливерпуля»Доминика Соланке и Дивока Ориги.

    Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес уже обратился в мерсисайдский клуб на предмет доступности футболистов в зимнее трансферное окно.

    «Ливерпуль» будет готов отпустить Ориги в январе на постоянной основе. Что касается Соланке, то он, скорее всего, уйдет в аренду. «Ньюкасл» же из-за правил АПЛ может позволить себе лишь полноценные приобретения ближайшей зимой.

    Контракт Соланке рассчитан до 2022 года, Ориги – до 2020-го. Они не провели ни одного матча за «Ливерпуль» в этом сезоне.

    Источник: The Chronicle

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    18.10.2018 15:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 октября 2018, 21:22

      ну как по мне Ориги должен вписаться в расстановку Бени,т.к. игрок Универсальный!но куда тогда Кенеди девать?!оба ведь к левому флангу больше привязаны или же Рондон и вправду разочаровал Беню,хотя надеюсь избавятся от балласта-Хоселу...эту тему можно мусолить часами,как говорится поживем увидим..)

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