«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Челси»

Нападающий «Челси» Доминик Соланке может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, стороны близки к завершению сделки. По словам главного тренера синих Антонио Конте, 19-летний англичанин действительно может покинуть команду.

По данным Transfermarkt, стоимость Соланке составляет 2 миллиона евро. Соглашение нападающего с лондонским клубом рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард не провел за синих в АПЛ ни одного матча.