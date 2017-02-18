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    «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Челси»

    Нападающий «Челси» Доминик Соланке может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, стороны близки к завершению сделки. По словам главного тренера синих Антонио Конте, 19-летний англичанин действительно может покинуть команду.

    По данным Transfermarkt, стоимость Соланке составляет 2 миллиона евро. Соглашение нападающего с лондонским клубом рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард не провел за синих в АПЛ ни одного матча.

    Источник: The Sun

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    18.02.2017 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 февраля 2017, 16:36

      Конте тренер замечательный, но уход Соланке будет означать, не способность Антонио, взращивать таланты

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > Аристократ Олжик 18 февраля 2017, 18:02

      Антонио навряд ли дадут долго и усердно руководить клубом. Поэтому ему сейчас надо не о молодых талантах на перспективу думать, а о результатах прямо здесь и сейчас.
      Венгеру и Фергюссону давали большие возможности и много времени, но сейчас ни один большой клуб на это не хочет идти

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > RealDiMoNMadrid 18 февраля 2017, 18:15

      Надо давать шанс молодым . . . а нет так, зачем нам вообще молодежная команда и школа??? Бэйкер является лидером Витесса уже второй год, а его не замечают. Зачем купили Кенеди и Натана, вообще не понимаю

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