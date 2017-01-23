Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио - посты

    #33 | Защитник
    Имя Маурисио
    Фамилия дос Сантос Насименто
    Состав Без клуба
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1988 (34 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    • Читайте нас: 
    11