интервью на сборах

Бразильские легионеры красно-белых ответили на вопросы нашей пресс-службы.У спартаковских представителей самой футбольной державы немало общего в карьере. Все трое уже не первый год играют в Европе, причем Фернандо и Луис Адриано вообще вместе выступали за донецкий «Шахтер». Между тем в нашей команде они по большому счету новички. Для Маурисио и Фернандо, которые перешли в «Спартак» летом, нынешний сезон дебютный. А Луису Адриано только предстоит сыграть первый матч с красно-белой футболке.На сборе в Абу-Даби спартаковские бразильцы, как и положено соотечественникам, почти не расстаются. И на наши вопросы они тоже отвечали вместе.— Вы же бывали в Эмиратах раньше? Какие впечатления?Фернандо: Бывал. По-моему, очень красивая страна. Один из главных ее плюсов — это, конечно, погода. Много солнца — это то, что нравится бразильцам.Маурисио: Для меня это также не первый визит в ОАЭ. Здесь и правда здорово. Во всем чувствуется солидность и роскошь. А климат такой, как я люблю: жарко — прямо как дома!Луис Адриано: Мне Эмираты тоже уже знакомы. Здесь красиво, совсем другая, экзотичная культура: я каждый день обнаруживаю в ней какие-нибудь новые отличия от бразильской и европейской. Ну а насчет погоды полностью согласен с ребятами: то что надо.— Где бразильские команды обычно готовятся к сезону?Фернандо: Отвечу за всех: практически всегда — на родине. Так было и в «Гремио», где я выступал до переезда за океан, так привыкли готовиться «Коринтианс», «Палмейрас» и другие ведущие клубы. Изменения в эту традицию могут внести только выставочные турниры за границей.— Маурисио и Фернандо, вы, если так можно сказать, взяли шефство над Луисом Адриано, который присоединился к команде совсем недавно. Как помогаете ему, что интересного успели показать в Москве?Фернандо: Мы с Луисом вместе играли в «Шахтере» и прекрасно проводили время в Донецке. Так что я искренне обрадовался, когда узнал, что он опять будет со мной в одном клубе. Уверен, он отлично вольется в спартаковский коллектив. Вот только познакомить его как толком с Москвой пока не успел. Я и сам пока мало что видел. Город-то, безусловно, очень привлекательный, но времени как следует его изучить у меня просто нет: приходится много работать.Маурисио: А я с Луисом лично знаком не был, но знал, что он классный нападающий. Помню его еще по игре за «Интернасьонал». Сейчас мы с Фернандо, разумеется, сделаем все для того, чтобы он как можно быстрее адаптировался в «Спартаке». Экскурсию по Москве пока отложили. Скорее всего, нам всем троим потребуется совместная: я ведь тоже с российской столицей не успел близко познакомиться.— Какие вопросы о России вам чаще всего задают бразильские родственники и друзья?Фернандо: Им интересно все. Но в первую очередь, само собой, беспокоятся о том, как я выживаю на морозе. Холод и снег — самые распространенные клише о России. Поэтому не удивительно, что погода интересует всех, кто узнаёт, где я играю.Маурисио: Моих близких тоже интересует все, что касается различий между нашими странами в образе жизни, погоде, культуре, манере общения. Конечно, учитывая особенности моей работы, часто спрашивают о «Спартаке», об инфраструктуре клуба, о том, в каких условиях мы тренируемся. Не в последнюю очередь это связано с теми клише, о которых говорит Фернандо. Вопросы о холоде особо популярны.Луис Адриано: Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта.— На что вы потратили свою первую зарплату?Фернандо: первые деньги, полученные по профессиональному контракту, я с большим удовольствием потратил на тех, кто помог мне их заработать. Отправился с деньгами домой, чтобы порадовать всех, кто приложил руку к моему становлению в человеческом и футбольном плане.Маурисио: Для меня тоже было очень важно отблагодарить свою семью за терпение и веру в мои силы. В итоге именно эта вера помогла мне стать профессиональным футболистом. В «Палмейрасе» мне открылась дорога, по которой я все это время с радостью иду.Луис Адриано: Я поступил так же. Кстати, никогда не забуду тот день, когда получил первую зарплату, и всегда буду с теплом вспоминать «Интернасьонал», который дал мне возможность осуществить мечту. Стать профессиональным футболистом — это реальный шанс добиться в жизни чего-то значимого.— А если бы выиграли, условно, миллион в лотерею, как бы им распорядились?Фернандо: Мне сложно представить себе такой счастливый случай. Дело в том, что я не любитель азартных игр и в лотерею не играю. Понятно, что нашел бы, куда его потратить. Но вообще предпочитаю зарабатывать, а не выигрывать.Маурисио: Думаю, это стало бы большой удачей для моей семьи. В первую очередь потратил бы выигрыш на своих родственников. Кроме того, я всегда найду, кому помочь из своих друзей.Луис Адриано: Такой выигрыш — отличная возможность заняться благотворительностью. Отдал бы бедным людям. Их в Бразилии, к сожалению, довольно много.— Представьте, что у вас появилась возможность напрямую обратиться к Богу. Чего бы вы попросили?Фернандо: Прежде всего попросил бы оберегать мою семью. Не то чтобы мне было все равно, что происходит за стенами моего дома, но о семье я думаю в первую очередь. И затем, имея такую уникальную возможность, я, конечно, попросил бы Господа проявить милость ко всем людям, которые порой делают ошибки, но стремятся к лучшему.Маурисио: Я бы очень хотел испросить счастья для моей семьи. Но понятно, что такое в полной мере возможно, только когда и вокруг никто не страдает. То есть просить нужно мира во всем мире. И еще, памятуя, что я футболист, попросил бы позаботиться обо всех моих коллегах, которым тоже порой нужна поддержка.Луис Адриано: Я бы не удержался попросить счастья для себя и своих близких, но обязательно не забыл бы и нуждающихся. Людям порой действительно не на кого надеяться, кроме Бога…— С кем из мировых звезд вы хотели бы встретиться?Фернандо: Не задумывался об этом… Может, с Леонардо ди Каприо?Маурисио: Точно, с Лео ди Каприо: он просто красавчик. (Улыбается.)Луис Адриано: А я — с певицей Алишей Киз.— Какой матч во второй половине сезона вы ожидаете больше всего?Фернандо: Все 13. Это же 13 финалов, как говорит тренер. У нас есть небольшой отрыв от команды, идущей второй, но важно его не растерять. Так что нужно подходить к каждому матчу как к игре на вылет: выкладываться по максимуму.Маурисио: Каждый матч нужно рассматривать как самый важный. У нас будут соперники разного уровня. Предстоят встречи с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Придется столкнуться с серьезным давлением: таков удел лидеров. Нужно полностью сфокусироваться на результате. Предполагаю, что могут возникнуть сложные ситуации, и поэтому нам нужно быть настоящей командой, помогать друг другу как в матчах, так и на тренировках.Луис Адриано: Я тоже понимаю, что каждый предстоящий тур для «Спартака» — это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с «Зенитом». Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.— Много ли для вас значит поддержка болельщиков?Фернандо: Без помощи трибун мы не были бы так сильны. В команде сейчас отличная атмосфера, она демонстрирует уверенную игру, но вклад в наши успехи болельщиков трудно переоценить. Нас нигде и никогда не оставляют без поддержки! Другие команды могут о таком только мечтать.Маурисио: Торсида нашего клуба с первых дней произвела на меня огромное впечатление. Фанаты обеспечивают нам фантастическую поддержку. Больше всего поражает то, что совершенно не важно, где мы играем — дома или на выезде: спартаковцы и в гостях практически всегда заглушают группу поддержки соперников. Когда за тысячу километров от своего стадиона чувствуешь себя как на домашнем матче — этого дорогого стоит. Бывает, что на последних минутах сложных матчей сил почти не остается, но нас гонят вперед. И результат приходит: сами знаете, сколько важных побед мы вырвали в концовке.Луис Адриано: Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.