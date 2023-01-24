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Михаэль Хейлен - статистика

Завершил карьеру
3 января 1994 (32)
#13 | Защитник
187 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эммен
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Эммен
1 : 0
24.01.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
3 : 1
21.01.2023
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 0
06.01.2023
Эммен
80' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Эммен
3 : 3
12.11.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
0 : 1
05.11.2022
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Эммен
0 : 0
30.10.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Эммен
1 : 1
14.10.2022
Волендам
5' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 1
08.10.2022
Эммен
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
18.09.2022
Эммен
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Эммен
0 : 3
04.09.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
83' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Эммен
3 : 2
20.08.2022
Утрехт
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 1
06.08.2022
Эммен
Был в запасе
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