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    Тюрам - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Рожерио
    Фамилия Консейсао ду Росарио
    Состав Без клуба
    Родной город Кайру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1991 (32 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 18 4 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 46' -90' Атромитос (Перистери) 0:1 Ионикос (Никея)
    17.04.2022 60' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Ионикос (Никея)
    09.04.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    02.04.2022 76' -90' Ионикос (Никея) 2:2 Волос (Волос)
    06.03.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    27.02.2022 46' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Ионикос (Никея)
    58'
    23.02.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    32'
    19.02.2022 54' -90' Ионикос (Никея) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2022 1' -66' Ионикос (Никея) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    15.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Ионикос (Никея)
    04.01.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:0 Ионикос (Никея)
    20.11.2021 1' -34' Ионикос (Никея) 1:1 Астерас (Триполис)
    14'
    07.11.2021 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Ионикос (Никея)
    01.11.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    34'
    23.10.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 Ионикос (Никея)
    23' 65'
    16.10.2021 1' -90' Панатинаикос (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    03.10.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    36'
    27.09.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Ионикос (Никея)
    34'
    23.09.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 ПАС (Яннина)
    17.09.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
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