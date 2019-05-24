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Баиссама Санко
Статистика
Баиссама Санко - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1992 (34)
#5 | Защитник
180 см | 73 кг
Гвинея | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0 : 1
24.05.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
4 : 0
18.05.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3 : 2
11.05.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 0
04.05.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 0
28.04.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 1
20.04.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0 : 1
13.04.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2 : 0
06.04.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
31.03.2019
Кан
79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 1
24.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 0
17.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
0 : 1
13.02.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 0
09.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 0
27.01.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0 : 1
20.01.2019
Марсель
Был в запасе
89'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1 : 3
11.01.2019
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2 : 2
22.12.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2 : 1
18.12.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
05.12.2018
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1 : 1
01.12.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 1
24.11.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
0 : 0
11.11.2018
Кан
1' - 90'
21'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 2
03.11.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 0
20.10.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2 : 2
15.09.2018
Лион
Был в запасе
90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0 : 2
01.09.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 1
25.08.2018
Кан
77' - 90'
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