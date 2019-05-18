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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 18 мая 2019
Лион
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 0
Завершен
Кан
49'
М. Депай
54'
М. Корне
64'
М. Дембеле
74'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Кан
90'
+1
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
Рафаэл
84'
ГОЛ! 4:0!
М. Депай
Пас отдал
М. Корне
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Дембеле
Пас отдал
У. Ауа
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Корне
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
М. Корне
49'
Желтая карточка
Марсело
41'
Желтая карточка
М. Корне
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Кан
30
Брис Самба
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Ленни Пинто
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
23
Менди
21
Морель
6
Марсело
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Терье
70
Корне
10
Депай
9
Дембеле
3-2-2-1-2
30
Самба
26
Захари
4
Джику
15
Имороу
24
Жилберт
24
Гради
8
Деменге
76
Файр
10
Хауи
27
Кривелли
29
Нинга
Остались в запасе
Лион
Кан
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Ленни Пинто
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Ленни Пинто
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Лион - Кан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
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