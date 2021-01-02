Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гарри Артер - статистика

Завершил карьеру
28 декабря 1989 (36), Лондон
#31 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Ирландия | Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
0 : 1
02.01.2021
Ноттингем Форест
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
1 : 1
29.12.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.12.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
1 : 1
19.12.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
15.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
12.12.2020
Брентфорд
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
2 : 0
05.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
02.12.2020
Уотфорд
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
29.11.2020
Суонси
37' - 90'
51'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Борнмут
2 : 0
24.11.2020
Ноттингем Форест
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 0
21.11.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
07.11.2020
Уиком Уондерерс
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
04.11.2020
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2020
Ротерхэм
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
17.10.2020
Ноттингем Форест
50' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
03.10.2020
Бристоль Сити
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
25.09.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+