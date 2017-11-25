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Виктор Борзых
Статистика
Виктор Борзых - статистика
Завершил карьеру
13 июля 1996 (30)
#21 | Нападающий
177 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
0 : 2
25.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
2 : 0
21.10.2017
Томь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1 : 1
14.10.2017
Ротор
1' - 38'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1 : 1
30.09.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2 : 1
24.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0 : 0
16.09.2017
Ротор
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
1' - 68'
51'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0 : 1
27.08.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-2
2 : 2
20.08.2017
Ротор
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
68' - 89'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
81' - 90'
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