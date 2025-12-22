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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Витиньо
Новости
€ 800 тыс
Витиньо - новости
Коринтианс
9 октября 1993 (32)
#11 | Нападающий
184 см | 73 кг
Бразилия
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Публикации
Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии
2025.12.22 08:00
Фото
Бывший футболист ЦСКА стал игроком «Аль-Шабаба»
2024.01.31 10:05
Фото
Экс-форвард ЦСКА Витиньо определился с новым клубом
2022.09.02 07:44
1
Экс-форвард ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
2020.09.22 00:44
«Фламенго» отказал «Орландо Сити» в трансфере экс-форварда ЦСКА Витиньо
2020.03.14 09:57
Видео
Форвард «Интера» Габриэль стал одноклубником экс-нападающего ЦСКА Витиньо
2019.01.11 17:58
1
Гол Витиньо помог «Фламенго» выйти на второе место в чемпионате Бразилии
2018.10.22 08:17
1
Видео
Витиньо забил за «Фламенго». Его команда уступила «Интернасионалу»
2018.09.06 09:05
2
ЦСКА получит 12 миллионов за трансфер Витиньо с учетом бонусов
2018.08.03 00:44
12
«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч за расистские выкрики болельщиков в адрес Витиньо
2018.08.02 21:25
10
Фото
Эрнандес будет выступать в ЦСКА под номером Витиньо, Вагнера Лав и Мамаева
2018.08.02 17:12
6
Мейтин: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо? Дураков много»
2018.08.01 14:12
5
Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»
2018.07.30 22:45
5
Агент: «Ради перехода во «Фламенго» Витиньо отказался от варианта в Европе»
2018.07.30 15:59
Прядкин: «Оскорбления в адрес Витиньо показывают, что паспорта болельщиков в РПЛ определенно нужны»
2018.07.29 16:23
9
РФС расследует уханье болельщиков «Локомотива» в адрес Витиньо в матче за Суперкубок России
2018.07.28 18:52
2
Директор по безопасности РПЛ: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо. Такой факт мы никогда не скрываем»
2018.07.28 13:49
5
Фото
«Фламенго» подтвердил трансфер Витиньо
2018.07.28 09:50
4
Витиньо: «Благодарю ЦСКА, особенно Фернандеса и Гончаренко»
2018.07.28 07:51
3
Фото
ЦСКА объявил об уходе Витиньо
2018.07.28 06:25
10
Болельщики «Локомотива» ухали в адрес Витиньо
2018.07.28 00:19
24
Витиньо подтвердил, что перейдет во «Фламенго»
2018.07.26 16:12
14
Фото
Болельщик «Интернасьонала» приехал на тренировку ЦСКА, чтобы сфотографироваться с Витиньо
2018.07.26 14:42
1
Витиньо опоздал на тренировку ЦСКА
2018.07.26 14:06
8
Видео
Витиньо отсутствует на тренировке ЦСКА накануне матча за Суперкубок
2018.07.26 12:21
21
«Фламенго» представит Витиньо 29 июля
2018.07.26 01:07
3
Журналист: «Витиньо купил квартиру в Бразилии и будет жить рядом со мной»
2018.07.25 01:13
4
«Фламенго» договорился с ЦСКА о приобретении Витиньо
2018.07.24 18:53
27
Globo: ЦСКА отказался продавать Витиньо «Фламенго» за 10 миллионов и вышел из переговоров
2018.07.22 12:38
15
Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»
2018.07.21 22:39
5
1
2
3
4
5
Главные новости
«Реал» ответил на призывы «Атлетико» проявлять больше уважения к судьям
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Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
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В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
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Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
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