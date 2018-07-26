Витиньо отсутствует на тренировке ЦСКА накануне матча за Суперкубок

Мало за Витинью дают!!! всего 10 и ещё говорят денег нет)). Фламенго продал Винисиус Жуниор в Реал за 46, а на его место берёт Витинью за 10!!!
Нападающий ЦСКА Витиньо не принимает участия в тренировке команды накануне матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Фламенго». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.
Витинью нет на тренировке, но в списке на Суперкубок значится— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 26 июля 2018 г.
Vitinho não treina com CSKA hoje, mas está na lista de convocados para a Supercopa #flamengo #cska pic.twitter.com/UlLbFsFEQd