Витиньо отсутствует на тренировке ЦСКА накануне матча за Суперкубок

Нападающий ЦСКА Витиньо не принимает участия в тренировке команды накануне матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Фламенго». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.