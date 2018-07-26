Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо отсутствует на тренировке ЦСКА накануне матча за Суперкубок

    Нападающий ЦСКА Витиньо не принимает участия в тренировке команды накануне матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Фламенго». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

    Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2018 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 июля 2018, 13:54

      Мало за Витинью дают!!! всего 10 и ещё говорят денег нет)). Фламенго продал Винисиус Жуниор в Реал за 46, а на его место берёт Витинью за 10!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 июля 2018, 13:54

      Такие надежды подавал...Но так и не стал новым Вагнером Лавом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 12:51

      30+10=40,а купить-то хоть-кого нибудь собираются,играть кто будет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > KOLBIS 26 июля 2018, 13:49

      Молодёжь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 июля 2018, 12:39

      Быстрота и оперативность новстников Бомбардира сыграло с ними злую шутку.
      Проверьте следующий твит этого же автора. Для вас там сюрприз.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 июля 2018, 12:37

      Да, серьёзно табун обновился.
      В этом сезоне надо повнимательней присмотреться к армейскому коллективу.
      Скучно точно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 26 июля 2018, 12:30

      А теперь срочно добавляйте ее следующий "твит"))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 26 июля 2018, 12:25

      Не велика потеря, провальный трансфер

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 13:13

      я смотрю ты во всех темах разбираешься, Головин в Монако провальный трансфер или нет? P.S. можно потом про Абеля Эрнандеса спрошу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 14:08

      В отличии от тебя быдлоты разбираюсь, а ты уже свой склад ума показал, когда обосрался по прошлой теме, прощай неадекватный

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 14:30

      ахаха, обосрался, смешно, браво бис! как нормально себе рейтинг поднимать? сколько фейков создал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 14:33

      В третий раз прыгаешь с темы, прощай неадекватный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 14:34

      ты палишься голубец))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 14:36

      В 4й раз соскок, по теме что нибудь напишешь и дальше прыгать с темы на тему начнешь, неинтересно с тупеньким списываться, бывай мой отсталый друг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 14:40

      аххахаха расскажи хоть как фейки профилей назвал? чтобы знать) или заминусуй мне рейтинг лучше со всех своих профилей
      )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 14:42

      Как по теме родишь что-то напиши, а так смотреть даже не буду, прощай и это уже 5й раз, как с темы на тему прыгаешь, ну раз мозгов нет, по тему вообще мыслей нет, ну понятно все признаки олигофренизма на лицо, а на счет минусов ты мне на хер не упал отсталый друг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 14:43

      ахаха не друг ты мне, дурочка малолетняя)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 14:47

      Что и требовалось доказать, что ты настолько туп, что даже сарказм в написанном увидеть неспособен, ну нельзя быть таким тупым и это уже 6й соскок с темы, да и тупа игнор и на будущее научись уже грамотно писать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 15:02

      аххах, ты смешной человек - сарказм) я с темы прыг-скок, а кто то до сих пор не ответил ни на один вопрос)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Ball_13 > shikari_ 26 июля 2018, 15:03

      Не интересно уже, ты явно туп, пока и правильно научись писать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Ball_13 26 июля 2018, 15:19

      интересно, ты явно умен, учусь у тебя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11