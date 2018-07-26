Витиньо опоздал на тренировку ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо не приехал вовремя на сегодняшнюю тренировку команды накануне матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

Бразилец был включен в заявку армейцев на встречу с железнодорожниками.

Ранее СМИ сообщили, что 24-летний футболист в ближайшее время перейдет во «Фламенго» за 10 миллионов евро. Он подпишет с клубом из Рио-де-Жанейро контракт сроком на четыре года.

Витиньо перешел в ЦСКА из «Ботафого» в 2013 году. В сезоне-2017/18 он провел 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 мячей и 12 голевых передач.