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    Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

    Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию о том, что он был недоволен заменой в товарищеском матче против «Енисея» (1:1).

    «Когда меня заменили, все проходило в дружественной обстановке. Я пошел в раздевалку на курс физиотерапии. Я всегда это делаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей.

    Через микст-зону я не прошел, потому что это был товарищеский матч, общение с журналистами здесь необязательно», – сказал Витиньо.

    Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

    Источник: Globo

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    21.07.2018 22:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:19

      "Пошел на курс физиотерапии" и этим все сказано.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 11:03

      ну а руку почему тогда не пожал тренеру если всем доволен?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июля 2018, 03:45

      В тихом озере, черти водятся.
      А Витиньо озеро фактически не исследованное.
      Тем интересней будет посмотреть кто чего стоит в ЧР.

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 июля 2018, 00:55

      Глупости... Из-за замены в товарняке чего бы кто бы возмущался...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 июля 2018, 22:45

      Михалыч в раздевалке видимо снова произнес ту коронную фразу, что говорил Мусе)))

      1
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