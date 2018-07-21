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  • Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

21 июля 2018, 22:39
5

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию о том, что он был недоволен заменой в товарищеском матче против «Енисея» (1:1).

«Когда меня заменили, все проходило в дружественной обстановке. Я пошел в раздевалку на курс физиотерапии. Я всегда это делаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей.

Через микст-зону я не прошел, потому что это был товарищеский матч, общение с журналистами здесь необязательно», – сказал Витиньо.

Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Енисей Витиньо
Комментарии (5)
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Lester84
1532202340
Михалыч в раздевалке видимо снова произнес ту коронную фразу, что говорил Мусе)))
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VIPded
1532210127
Глупости... Из-за замены в товарняке чего бы кто бы возмущался...
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Мары
1532220310
В тихом озере, черти водятся. А Витиньо озеро фактически не исследованное. Тем интересней будет посмотреть кто чего стоит в ЧР.
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OfaZavr
1532246610
ну а руку почему тогда не пожал тренеру если всем доволен?
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zigbert
1532283544
"Пошел на курс физиотерапии" и этим все сказано.
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