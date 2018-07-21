Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию о том, что он был недоволен заменой в товарищеском матче против «Енисея» (1:1).

«Когда меня заменили, все проходило в дружественной обстановке. Я пошел в раздевалку на курс физиотерапии. Я всегда это делаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей.

Через микст-зону я не прошел, потому что это был товарищеский матч, общение с журналистами здесь необязательно», – сказал Витиньо.

Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку