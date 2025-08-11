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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Витиньо
Трансферы
€ 800 тыс
Витиньо - трансферы
Коринтианс
9 октября 1993 (32)
#11 | Нападающий
184 см | 73 кг
Бразилия
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Тип трансфера
11.08.25 / 31.12.26
Аль-Иттифак
Коринтианс
Свободный агент
30.01.24 / 30.06.24
Аль-Иттифак
Аль-Шабаб
Аренда
29.08.22 / 11.08.25
Фламенго
Аль-Иттифак
Свободный агент
30.07.18 / 29.08.22
ЦСКА
Фламенго
12 млн €
16.01.15 / 31.12.16
ЦСКА
Интернасьонал
Аренда 1,20 млн €
01.09.13 / 30.07.18
Ботафого
ЦСКА
9,50 млн €
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