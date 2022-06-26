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    Витиньо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Виктор Винисиус
    Фамилия Коэльо дос Сантос
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Вес 73
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 76' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 73' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 65' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 1' -61' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -60' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 25' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    29'
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    30.05.2022 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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