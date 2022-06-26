Витиньо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Виктор Винисиус
|Фамилия
|Коэльо дос Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Виктор Винисиус
|Фамилия
|Коэльо дос Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|76' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|73' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|65' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|1' -61'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|1' -60'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|25' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29'
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|30.05.2022
|79' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)