ЦСКА получит 12 миллионов за трансфер Витиньо с учетом бонусов

ЦСКА получит 12 миллионов евро с учетом бонусов за переход форварда Витиньо во «Фламенго».

О переходе было объявлено 28 июля. ЦСКА гарантированно получит 10 миллионов за игрока и еще 2 миллиона в качестве бонусов, если Витиньо сыграет в половине матчей команды в следующем сезоне.

Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»