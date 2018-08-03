ЦСКА получит 12 миллионов за трансфер Витиньо с учетом бонусов

Это не расплата за товар в магазине. Деньги по трансферам среди европейских команд как правило проходят тремя траншами в течение трёх лет, всё из-за ФФП. Также бабки от УЕФА за участие в еврокубках поступают по разным разделам доходов начиная с августа-сентября следующего года, когда подобьют весь баланс доходов и сборов.
ЦСКА получит 12 миллионов евро с учетом бонусов за переход форварда Витиньо во «Фламенго».
О переходе было объявлено 28 июля. ЦСКА гарантированно получит 10 миллионов за игрока и еще 2 миллиона в качестве бонусов, если Витиньо сыграет в половине матчей команды в следующем сезоне.
Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»