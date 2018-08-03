Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА получит 12 миллионов за трансфер Витиньо с учетом бонусов

    ЦСКА получит 12 миллионов евро с учетом бонусов за переход форварда Витиньо во «Фламенго».

    О переходе было объявлено 28 июля. ЦСКА гарантированно получит 10 миллионов за игрока и еще 2 миллиона в качестве бонусов, если Витиньо сыграет в половине матчей команды в следующем сезоне.

    Витиньо: «ЦСКА всегда будет первым! Я всегда буду болеть за эту команду»

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2018 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:34

      Это не расплата за товар в магазине. Деньги по трансферам среди европейских команд как правило проходят тремя траншами в течение трёх лет, всё из-за ФФП. Также бабки от УЕФА за участие в еврокубках поступают по разным разделам доходов начиная с августа-сентября следующего года, когда подобьют весь баланс доходов и сборов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 августа 2018, 01:25

      ага.. цска уже лямов 40 только за двух получил. защита ушла просто так, как и вернблум, и натхо да? но все-равно... не ужели нельзя потратить хотя бы 30 лямов.. ну так , условно, купить по 5 лямов игроков 5-6 молодых, цска как и гончаренко умеет раскрывать .. ладно.. мысли в слух просто

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > DeStar 3 августа 2018, 08:42

      К сожалению футбольный рынок нынче сошел с ума. За 5М молодого и качественного игрока не купить, а покупать "кота в мешке" не в правилах ЦСКА, тем более своя молодежь вполне себе ничего.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Vickont 3 августа 2018, 12:58

      да, но рынок сошел с ума на распиаренных футболеров.НО всегда есть футьолисты с южной америки к примеру, или африки, которых можно купить лямов за 5, понятное дело это не будет условный неймар , когда его брали из бразилии он уже был звездой. НО найти игрока молодого который играет выше среднего в условной бразилии - спокойно можно, такие игроки нафиг не нужны ни реалу ни МЮ, ни даже условному монако, но для рфпл подойдет и будет топ. Например муса, он же только в цска нормально играл, как и куча других футболеров.... вон даже цска этого ... сканданава исландца подписал за не особо дорого, а парень был на чм, там играл, и сейчас не плох. Значит найти можно. Пускай не за 5 хорошо, за 7-8 , но можно же таких купить еще игрока 3 хотя бы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > DeStar 3 августа 2018, 18:17

      меньше играй в футбольный менеджер.. жизнь отличается от игры!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > кошмарик 3 августа 2018, 18:29

      не знаю о чем ты. Ты просто попробуй подумать и все будет хорошо мой друг! ибо дорогие игроки откуда -то беруться) супер крутой игрок сраного клуба греции модет стоить копейки) пока на него не положили глаз другие)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > DeStar 5 августа 2018, 19:47

      назови хоть одного! скауты больших клубов отсматривают игроков с 13-14 лет по всему миру.. так что найти незамеченную"Суперзвезду" невозможно в принципе.. вон 17-19 летние уже вовсю играют в ПСЖ,Челси и других.. отсюда вывод - в говне не найти золота!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > кошмарик 5 августа 2018, 20:57

      ну эти в " псж и челси" играю где там прости? в основе? ни одного их там нет. А завлечь пацана можно игрой в основе и в лч, и бабками, чем малому сидеть в челси в какой нибудь 5-резервной команде и ни разу за челси так и не сыграв.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > DeStar 7 августа 2018, 08:50

      Мбаппе в ПСЖ (кстати уже чемпион мира) и Хадсон-Одои в Челси.. ты ,я вижу, знаток футбола... кстати Руни,Роналду и Месси тоже начинали играть в основе в 17-18 лет.. учи матчасть..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > кошмарик 7 августа 2018, 12:36

      всегда ржал с таких как ты, нашли несколько примеров за всю историюфутбола лять 100-летнюю и потом несут херню про мат часть, месси, роналду, я тебе блин пишу о том ,что крутые игроки есть в слабых клубах,других стран, а ты мне месси, мбаппе, монако как раз из задницы мбаппе и достал в 15 лет, так почему так не может сделть другой клуб? в основе и эдэгор в 16 лет играл в норвегии а толку. Я дже не знаю кто такой хадсон, эдэгор дебютировал в 17 лет заменив роналду, а толку нет. Знаток футбола нашелся, идиот скорее. А из найти незамеченную суперзвезду.... боже, таких нет, можно найти топ игроока и сделать из него суперзвезду. Салах в челси был 0, никто, хуже бензема, в роме поиграл не плохо и НИКОМУ НАХЕР не был нужен кроме ливерпуля. сейчас он топ, лучше неймара, забивает больше месси, и так далее. Вот тебе небольшой пример.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > кошмарик 7 августа 2018, 12:45

      сори за оскорбления. я тебе про одно ты мне про друге, роналду, играл в 18 лет в галимом спортинге, его увидели и подписали и кем он вырос, и при этом никто кроме Сафа не вел ронаду, т.е он его просто нашел ,и купил, поверил, и он дал результат. И такие игроки и сейчас есть .я не скаут не тренер и вообще просто болельщик, откуда я могу тебе таких найти, я не смотрю чемпы какой нибудь португалии. В гавне как ты говоришь золота хватает, нужно уметь раскрывать и давать шанс. А все хотят покупать готовых. А как ты говоришь .суперзвезду найти незамеченную, можно найти хорошего игрок и он станет суперзвездой как это было со всеми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 3 августа 2018, 00:46

      ММ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11