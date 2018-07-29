Прядкин: «Оскорбления в адрес Витиньо показывают, что паспорта болельщиков в РПЛ определенно нужны»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» во время матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). Фанаты оскорбляли форварда армейцев Витиньо.

«Я мог отвлечься в этот момент, потому что у нас были небольшие изменения в церемонии, но сам оскорблений не слышал. Но если такое действительно было, это вопиющий факт, с этим надо бороться.

Дисциплинарный орган должен принять меры, причем решение должно быть жесткое. Знаете, сейчас некоторые заявляют, что нам не нужна система FAN ID, но эти события убеждают, что система без сомнения нужна», – сказал Прядкин.

FAN ID использовался на чемпионате мира-2018.