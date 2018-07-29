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  • Прядкин: «Оскорбления в адрес Витиньо показывают, что паспорта болельщиков в РПЛ определенно нужны»

Прядкин: «Оскорбления в адрес Витиньо показывают, что паспорта болельщиков в РПЛ определенно нужны»

29 июля 2018, 16:23
9

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» во время матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). Фанаты оскорбляли форварда армейцев Витиньо.

«Я мог отвлечься в этот момент, потому что у нас были небольшие изменения в церемонии, но сам оскорблений не слышал. Но если такое действительно было, это вопиющий факт, с этим надо бороться.

Дисциплинарный орган должен принять меры, причем решение должно быть жесткое. Знаете, сейчас некоторые заявляют, что нам не нужна система FAN ID, но эти события убеждают, что система без сомнения нужна», – сказал Прядкин.

FAN ID использовался на чемпионате мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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Maksim Lagerev
1532871385
И чем это поможет?
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Рубик Докоян
1532871470
Паспортами "неандертальцам" рот не закроешь. Надо уже давно наводить порядок на стадионах где драки, оскорбления, проявления расизма и оголтелого национализма стали обыденностью.
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insider_retro
1532873602
Паспорт в руки, чип GPS в задницу, - и проблемы с культурой боления будут решены!..:))
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FaTeK1945ru
1532878272
...может Прялкину предложить следующее: каждого болельщика обязать сделать тату с номером или ИНН на лбу, и полиции легко будет на митингах.
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alp
1532882453
прикиньте - нужно создать проект паспорта, заказать печать, оборудование для считывания итд. это ж сколько баблища можно оттопырить на откатах!! а что ж мешает использовать уже имеющиеся у клубов фото-видео и прочие системы распознавания морд? все просто - тут баблишка не поднять....
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Olanare99
1532886750
А че изменится то? Они так же его сделают и будут дальше ходить на матчи
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ALEX ML
1532894230
Куш чиновничий то хапнуть надо с откатами и прочим
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Владислав Vlad
1532902428
В 2008-ом сборная дошла до полуфинала, вся страна радовалась этому. Казалось - вот-вот и наш футбол вновь начнёт прогрессировать. Ан - нет. Тут же ужесточают лимит и российские игроки начинают деградировать, продавая себя за паспорт. В 2018-ом сборная доходит до 1/4 и кажется, вот-вот и люди вновь начнут ходить на стадионы и наш футбол вновь приобретёт статус любимой игры миллионов. Ан - нет. Нате вам паспорта. Хочешь провести выходной с сыном, сходив с ним на футбол впервые в жизни, почувствовать и полюбить саму игру - футбол, а хрен тебе. Надо было заранее паспорт заказать. Дурдом продолжается.
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zigbert
1532959640
Им все равно, что с паспортом, что без паспорта. Будут продолжать свое грязное дело.
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