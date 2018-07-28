Витиньо: «Благодарю ЦСКА, особенно Фернандеса и Гончаренко»

Нападающий Витиньо попрощался с ЦСКА. Бразильский форвард перешел во «Фламенго».

«Я благодарен ЦСКА, всем партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко – за доверие и теплое отношение.

Я благодарен техническому персоналу, особенно Максу (переводчик Головлев – прим. Бомбардир), который помогал мне общаться. Я благодарен всему клубу, особенно его президенту и генеральному директору Роману Бабаеву.

Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб «Фламенго», который всегда был в моем сердце.

За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне еще много в чем нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушенным тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное — в человеческом плане», — сообщил Витиньо.