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  • Витиньо: «Благодарю ЦСКА, особенно Фернандеса и Гончаренко»

Витиньо: «Благодарю ЦСКА, особенно Фернандеса и Гончаренко»

28 июля 2018, 07:51
3

Нападающий Витиньо попрощался с ЦСКА. Бразильский форвард перешел во «Фламенго».

«Я благодарен ЦСКА, всем партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко – за доверие и теплое отношение.

Я благодарен техническому персоналу, особенно Максу (переводчик Головлев – прим. Бомбардир), который помогал мне общаться. Я благодарен всему клубу, особенно его президенту и генеральному директору Роману Бабаеву.

Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб «Фламенго», который всегда был в моем сердце.

За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне еще много в чем нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушенным тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное — в человеческом плане», — сообщил Витиньо.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (3)
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vladimir-7
1532756084
Если не срастется в Фламенго, то возвращайся в ПФК ЦСКА. Спасибо тебе за игры в армейском клубе.
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cska-62
1532775728
"Второе пришествие" Витиньо было удачнее первого. Кроме прежде известных его достоинств прибавилось и чтение игры. Но он как был, так и остался игроком настроения. Как и многие другие латиноамериканцы. Звёзды первой величины, к которым скоро присоединится и Наш Марио Фернандес, исключения из правил. Именно поэтому они и стали звёздами! Ведь без труда не выловишь и Рыбку из ... воды, куда её может сбросить разъярённый видеозаписями Дерипаска... :-)))
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zigbert
1532778779
В финале "Суперкубка" сыграл неплохо.
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