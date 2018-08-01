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    Мейтин: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо? Дураков много»

    Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). Они ухали в адрес форварда армейцев Витиньо.

    «Позиция РПЛ давно известна: мы противники любых расистских проявлений, оскорблений людей и так далее.

    Соответственно, мы не можем не обратить на это внимание. Работа ведется постоянно. Но вы же понимаете, дураков все равно много! И кто-то обязательно это сделает. Это даже с учетом того, что в «Локомотиве» играет достаточно чернокожих игроков», – сказал функционер.

    Витиньо покинул РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2018 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 1 августа 2018, 20:20

      расскажите лучше о том, как воспитанные и культурные болельщики ЦСКА в Макдаке недалеко от стадиона пугали бабушек и детей своими кричалками про "е5 Спартак е5". =)

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      Рейтинг: +304

      Антисемит 1 августа 2018, 20:11

      кто ухал? Я вот худею с этого всего... Прошла утка, что кто то ухал, сказали - будем расследовать. Никто ничего не расследовал, никакой официальной информации не было, но про "уханье" уже говорят как факт. А реально у кого не спроси из официальных лиц, все отвечали: я не слышал, будем разбираться. Я лицо, хоть и не официальное, но тоже там был, и ничего не слышал))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 17:41

      Сидел бы ибрей и помалкивал в тряпочку, а ведь нет, хочет дело возбудить на ровном месте. Ну от чего они все такие гадкие?

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 1 августа 2018, 15:19

      не так уж и много:) Там и болел локо кот наплакал.

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