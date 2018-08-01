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  • Мейтин: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо? Дураков много»

Мейтин: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо? Дураков много»

1 августа 2018, 14:12
5

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). Они ухали в адрес форварда армейцев Витиньо.

«Позиция РПЛ давно известна: мы противники любых расистских проявлений, оскорблений людей и так далее.

Соответственно, мы не можем не обратить на это внимание. Работа ведется постоянно. Но вы же понимаете, дураков все равно много! И кто-то обязательно это сделает. Это даже с учетом того, что в «Локомотиве» играет достаточно чернокожих игроков», – сказал функционер.

Витиньо покинул РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Витиньо
Комментарии (5)
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TihonAlt
1533125953
не так уж и много:) Там и болел локо кот наплакал.
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prezent2017
1533134499
Сидел бы ибрей и помалкивал в тряпочку, а ведь нет, хочет дело возбудить на ровном месте. Ну от чего они все такие гадкие?
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Антисемит
1533143499
кто ухал? Я вот худею с этого всего... Прошла утка, что кто то ухал, сказали - будем расследовать. Никто ничего не расследовал, никакой официальной информации не было, но про "уханье" уже говорят как факт. А реально у кого не спроси из официальных лиц, все отвечали: я не слышал, будем разбираться. Я лицо, хоть и не официальное, но тоже там был, и ничего не слышал))
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Антисемит
1533144055
расскажите лучше о том, как воспитанные и культурные болельщики ЦСКА в Макдаке недалеко от стадиона пугали бабушек и детей своими кричалками про "е5 Спартак е5". =)
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