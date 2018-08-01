Мейтин: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо? Дураков много»

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). Они ухали в адрес форварда армейцев Витиньо.

«Позиция РПЛ давно известна: мы противники любых расистских проявлений, оскорблений людей и так далее.

Соответственно, мы не можем не обратить на это внимание. Работа ведется постоянно. Но вы же понимаете, дураков все равно много! И кто-то обязательно это сделает. Это даже с учетом того, что в «Локомотиве» играет достаточно чернокожих игроков», – сказал функционер.

Витиньо покинул РПЛ.