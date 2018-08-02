Эрнандес будет выступать в ЦСКА под номером Витиньо, Вагнера Лав и Мамаева

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес выбрал себе 11-й номер. В свое время в армейском клубе под ним выступали такие игроки, как нападающие Витиньо и Вагнер Лав и полузащитник Павел Мамаев.

Вчера, 1 августа, уругвайский форвард подписал с ЦСКА трехлетний контракт.

Последним клубом Эрнандеса был «Халл», за который он выступал с 2014 по 2018 год. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.