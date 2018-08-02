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    Эрнандес будет выступать в ЦСКА под номером Витиньо, Вагнера Лав и Мамаева

    Новичок ЦСКА Абель Эрнандес выбрал себе 11-й номер. В свое время в армейском клубе под ним выступали такие игроки, как нападающие Витиньо и Вагнер Лав и полузащитник Павел Мамаев.

    Вчера, 1 августа, уругвайский форвард подписал с ЦСКА трехлетний контракт.

    Последним клубом Эрнандеса был «Халл», за который он выступал с 2014 по 2018 год. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2018 17:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 августа 2018, 21:10

      Двоим по хиер..
      Мамаев наложил на себя.
      Синие руки.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 августа 2018, 19:11

      Удачи вписаться в игру команды! И без травм! А то у нас с "хрустальностью" сплошные проблемы. Одни хронические травмы Дзагоева чего только стоят.

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 2 августа 2018, 18:19

      Ну не подведи, братан

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 августа 2018, 18:01

      не номер делает игрока а наоборот

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 августа 2018, 17:50

      Ну главное что бы выступал, а не числился!

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 2 августа 2018, 17:38

      нет, под номером Филиппенкова, Гогниева и Ионова

      2
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