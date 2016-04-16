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Горан Каранович
Статистика
Горан Каранович - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1987 (38)
#29 | Нападающий
185 см
Швейцария | Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
1 : 3
16.04.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5 : 1
19.03.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 0
13.03.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 0
05.03.2016
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2 : 2
27.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 3
20.02.2016
Монпелье
56' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 0
12.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1 : 0
20.12.2015
Анжер
1' - 63'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1 : 1
13.12.2015
Бордо
60' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 2
05.12.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 0
01.12.2015
ПСЖ
71' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2 : 0
28.11.2015
Лилль
70' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 0
22.11.2015
Анжер
67' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
0 : 2
06.11.2015
Ренн
74' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 0
01.11.2015
Анжер
78' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
3 : 1
12.09.2015
Анжер
1' - 58'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
29.08.2015
Ницца
73' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Газелек
0 : 2
22.08.2015
Анжер
90' - 90'
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