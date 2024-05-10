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€ 100 тыс

Домагой Антолич - статистика

Локомотива
30 июня 1990 (36)
#8 | Полузащитник
178 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
30
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Абха
0 : 0
10.05.2024
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Ахли
4 : 1
02.05.2024
Дамак
1' - 90'
62'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
0 : 1
26.04.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
20.04.2024
Дамак
1' - 85'
37'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
1' - 90'
40'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
0 : 1
29.03.2024
Халидж
1' - 83'
49'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
16.03.2024
Дамак
1' - 90'
86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 0
07.03.2024
Аль-Вахда
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
0 : 2
02.03.2024
Аль-Иттифак
1' - 74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 1
23.02.2024
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
0 : 1
16.02.2024
Аль-Шабаб
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Рияд
1 : 0
28.12.2023
Дамак
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Дамак
3 : 0
21.12.2023
Аль-Таи
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Раед
0 : 1
15.12.2023
Дамак
1' - 90'
42'
17'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Дамак
3 : 1
07.12.2023
Аль-Иттихад
1' - 86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фейха
2 : 4
01.12.2023
Дамак
1' - 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Дамак
4 : 2
25.11.2023
Абха
1' - 90'
44'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
2 : 2
09.11.2023
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
0 : 0
05.11.2023
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Дамак
2 : 0
26.10.2023
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Наср
2 : 1
21.10.2023
Дамак
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
4 : 1
05.10.2023
Аль-Хазм
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Халидж
0 : 2
30.09.2023
Дамак
1' - 84'
14'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
21.09.2023
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Вахда
4 : 2
14.09.2023
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
02.09.2023
Дамак
1' - 90'
87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
2 : 2
29.08.2023
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
25.08.2023
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Дамак
2 : 2
17.08.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таи
1 : 0
12.08.2023
Дамак
1' - 90'
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