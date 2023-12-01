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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Дамак
Аль-Фейха - Дамак: обзор матча 01 декабря 2023
Аль-Фейха
01.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 4
Завершен
Дамак
56'
А. Оникуру
69'
А. Оникуру
16'
Д. Н'Куду (П)
36'
А. Аль-Шахрани
65'
Д. Н'Куду
90+6'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Дамак
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
А. Сесай
Пас отдал
Н. Станчу
90'
+4
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Д. Н'Куду
84'
Желтая карточка
Т. Хамед
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
С. Зидан
84'
81'
Замена
Б. Мунши
️️️️
Д. Антолич
78'
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
77'
Замена
Р. Солан
️️️️
А. Аль-Зайн
ГОЛ! 2:3!
А. Оникуру
Пас отдал
Ф. Сакала
69'
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Бедран
Замена
С. Мандаш
️️️️
О. Аль-Халаф
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Оникуру
Пас отдал
Конан
56'
Замена
Ю. Хакави
️️️️
М. Аль-Кайди
46'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Г. Цимирот
46'
Желтая карточка
С. Зидан
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Шахрани
Пас отдал
Д. Н'Куду
Желтая карточка
Ф. Сакала
32'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
16
Бадр Мунши
ОП
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
15
Рамзи Солан
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-2-2-1-2
88
Стойкович
88
Аль-Халаф
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
33
Конан
22
Аль-Бакави
59
Цимирот
6
Зидан
7
Оникуру
9
Нвакаеме
10
Сакала
4-1-3-2
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
14
Аль-Шахрани
98
Аль-Кайди
12
Хакави
12
Хакави
98
Аль-Кайди
6
Зидан
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
6
Зидан
59
Цимирот
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
59
Цимирот
88
Аль-Халаф
27
Мандаш
27
Мандаш
88
Аль-Халаф
14
Н'Куду
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
14
Н'Куду
8
Антолич
16
Мунши
16
Мунши
8
Антолич
12
Макин
12
Макин
49
Аль-Зайн
15
Солан
15
Солан
49
Аль-Зайн
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
Остались в запасе
Аль-Фейха
Дамак
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Остались в запасе
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Фейха - Дамак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al Hoaish, Saudi Arabia
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