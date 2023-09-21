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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Хиляль
Дамак - Аль-Хиляль: обзор матча 21 сентября 2023
Дамак
21.09.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
68'
Н. Станчу
9'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Хиляль
90'
+3
Желтая карточка
Микаэл
90'
+1
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. аль-Булеахи
Замена
️️️️
А. Аль-Зайн
77'
ГОЛ! 1:1!
Н. Станчу
68'
65'
Замена
Микаэл
️️️️
Малком
65'
Замена
С. Абдулхамид
️️️️
М. аль-Брейк
46'
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Н. Аль-Давсари
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Канно
Желтая карточка
Т. Хамед
12'
Замена
А. Аль-Зайн
️️️️
А. Аль-Биши
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
С. Аль-Давсари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Тарек Хамед
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-4-1-1
40
Зегба
21
Аль-Анази
12
Аль-Хавсави
15
Шафаи
14
Факихи
14
Н'Куду
8
Антолич
10
Станчу
8
Хамед
24
Аль-Биши
9
Сесай
4-2-3-1
37
Буну
2
аль-Брейк
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
10
Неймар
9
Митрович
24
Аль-Биши
49
Аль-Зайн
49
Аль-Зайн
24
Аль-Биши
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
27
Абдулхамид
27
Абдулхамид
2
аль-Брейк
28
Канно
8
Невеш
8
Невеш
28
Канно
10
Малком
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Малком
55
аль-Булеахи
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
55
аль-Булеахи
Остались в запасе
Дамак
Аль-Хиляль
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Дамак - Аль-Хиляль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
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