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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Хазм
Дамак - Аль-Хазм: обзор матча 05 октября 2023
Дамак
05.10.2023, четверг, 15:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Хазм
16'
А. Сесай
42'
Д. Н'Куду
46'
А. Аль-Зайн
63'
Б. Виана (АГ)
83'
Н. Аль-Хабаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Хазм
Замена
Ф. Аль-Джоани
️️️️
Д. Н'Куду
90'
+2
Замена
А. Маджраши
️️️️
Д. Антолич
84'
83'
ГОЛ! 4:1!
Н. Аль-Хабаши
Пас отдал
Тозе
Желтая карточка
Т. Хамед
82'
77'
Замена
Б. Юсеф Аль-Саяли
️️️️
Вина
77'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ф. Селемани
Замена
️️️️
А. Сесай
73'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Б. Виана
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Аль-Зайн
Пас отдал
Д. Н'Куду
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Т. Хамед
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
А. Аль-Зайн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
4-1-3-1-1
40
Зегба
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
9
Сесай
3-3-3-1
23
Заед
50
Кашиш
7
Селемани
99
Аль-Мемаид
2
Виана
21
Траоре
3
Аль-Абси
17
Аль-Тани
20
Тозе
29
Вина
19
Бадамоси
8
Антолич
23
Маджраши
23
Маджраши
8
Антолич
14
Н'Куду
99
Аль-Джоани
99
Аль-Джоани
14
Н'Куду
29
Вина
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
29
Вина
7
Селемани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Селемани
Остались в запасе
Дамак
Аль-Хазм
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Дамак - Аль-Хазм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
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