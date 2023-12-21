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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Таи
Дамак - Аль-Таи: обзор матча 21 декабря 2023
Дамак
21.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Таи
57'
Ф. Шафаи
85'
Ф. Шафаи
90+11'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Таи
ГОЛ! 3:0!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Аль-Зайн
90'
+11
Желтая карточка
А. Сесай
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
Б. Менса
88'
Желтая карточка
С. Аль-Мувашар
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шафаи
Пас отдал
Н. Станчу
85'
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
83'
79'
Замена
С. Аль-Мувашар
️️️️
В. Мисиджан
79'
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
М. Дуганджич
74'
Желтая карточка
Б. Менса
Замена
А. Макин
️️️️
Д. Н'Куду
70'
63'
Желтая карточка
М. Дуганджич
61'
Замена
Р. Аль-Шамлан
️️️️
А. Маджраши
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шафаи
57'
55'
Желтая карточка
А. Маджраши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
4-1-3-2
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
14
Факихи
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
14
Аль-Шахрани
49
Аль-Зайн
3-1-3-1-2
1
Брага
3
Маджраши
3
Роко
4
Бауэр
88
Аль-Нахли
13
Аль-Тояви
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
7
Мисиджан
45
Дуганджич
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
14
Н'Куду
12
Макин
12
Макин
14
Н'Куду
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
7
Мисиджан
7
Аль-Мувашар
7
Аль-Мувашар
7
Мисиджан
3
Маджраши
70
Аль-Шамлан
70
Аль-Шамлан
3
Маджраши
45
Дуганджич
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
45
Дуганджич
Остались в запасе
Дамак
Аль-Таи
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Дамак - Аль-Таи
1
1
4
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
18
Офсайды
5
4
Количество передач
334
384
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia
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