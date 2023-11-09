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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Ахли
Дамак - Аль-Ахли: обзор матча 09 ноября 2023
Дамак
09.11.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Ахли
73'
Ф. Шафаи
90+1'
Н. Станчу
10'
А. Хинди
44'
С. Аль-Набит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Ахли
90'
+7
Желтая карточка
Р. Ибаньес
90'
+6
Желтая карточка
А. Хинди
ГОЛ! 2:2!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Аль-Шахрани
90'
+1
87'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
76'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шафаи
Пас отдал
А. Аль-Обейд
73'
Замена
️️️️
А. Аль-Зайн
63'
Замена
А. Аль-Шахрани
️️️️
А. Сесай
63'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Б. Мунши
62'
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Набит
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
38'
Желтая карточка
Ф. Кессье
32'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
А. Сен-Максимен
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Хинди
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
16
Мунши
14
Н'Куду
8
Антолич
10
Станчу
49
Аль-Зайн
9
Сесай
4-3-1-2
16
Менди
6
Аль-Хурайджи
3
Ибаньес
37
Хинди
15
Аль-Аммар
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
16
Мунши
23
Маджраши
23
Маджраши
16
Мунши
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
10
Сен-Максимен
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Сен-Максимен
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
Остались в запасе
Дамак
Аль-Ахли
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Дамак - Аль-Ахли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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