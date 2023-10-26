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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Охдуд
Дамак - Аль-Охдуд: обзор матча 26 октября 2023
Дамак
26.10.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
48'
А. Аль-Зайн
69'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Охдуд
Желтая карточка
Т. Хамед
90'
+6
Замена
А. Аль-Шахрани
️️️️
А. Сесай
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Сесай
69'
62'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
57'
Желтая карточка
А. Фарадж
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Зайн
Пас отдал
С. Аль-Хавсави
48'
36'
Желтая карточка
Л. Тавамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-3-1-1
40
Зегба
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
9
Сесай
4-2-3-1
28
Витор
33
Буркэ
27
Фарадж
8
4
Кверквелия
16
Педроса
6
Аль-Муваллад
10
Кольядо
17
Тэнасе
77
Годвин
9
Тавамба
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
Остались в запасе
Дамак
Аль-Охдуд
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
23
Abdulaziz Rahma
ВР
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Дамак - Аль-Охдуд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
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