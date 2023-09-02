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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Дамак
Аль-Иттифак - Дамак: обзор матча 02 сентября 2023
Аль-Иттифак
02.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Дамак
13'
М. Дембеле
23'
М. Дембеле
7'
Д. Н'Куду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Дамак
90'
Замена
Р. Аль-Муса
️️️️
Б. Мунши
87'
Желтая карточка
Д. Антолич
74'
Замена
Х. Абушарара
️️️️
А. Аль-Биши
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Абдулла Азази
66'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
М. Дембеле
46'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
38'
Замена
А. Аль-Шахрани
️️️️
А. Бедран
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Хендерсон
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Хендерсон
13'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
23
Жабер Карради
ЦФ
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
95
Райан Аль-Муса
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
24
Хассан Абушарара
ЦФ
4-1-2-1-2
48
Виктор
27
Аль-Шаммрани
13
Хендри
70
Хатиб
29
Абдулрахман
8
Аль-Гамди
11
Азази
14
Хендерсон
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
19
Квайсон
3-3-2-1-1
40
Зегба
15
Шафаи
3
Бедран
40
Аль-Шаммрани
27
Аль-Хавсави
16
Мунши
15
Аль-Аммар
8
Антолич
14
Н'Куду
24
Аль-Биши
9
Сесай
11
Азази
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
11
Азази
9
Дембеле
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
9
Дембеле
Хавсви
23
Маджраши
23
Маджраши
Хавсви
16
Мунши
95
Аль-Муса
95
Аль-Муса
16
Мунши
3
Бедран
14
Аль-Шахрани
14
Аль-Шахрани
3
Бедран
24
Аль-Биши
24
Абушарара
24
Абушарара
24
Аль-Биши
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Дамак
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
23
Жабер Карради
ЦФ
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
23
Жабер Карради
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Иттифак - Дамак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
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