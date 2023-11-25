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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Абха
Дамак - Абха: обзор матча 25 ноября 2023
Дамак
25.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Абха
44'
Д. Н'Куду
45+5'
Д. Н'Куду (П)
90+5'
Д. Н'Куду (П)
90+8'
А. Сесай
64'
Б. Мунши (АГ)
75'
З. Аль-Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Абха
Замена
А. Маджраши
️️️️
Д. Н'Куду
90'
+11
ГОЛ! 4:2!
А. Сесай
Пас отдал
Д. Н'Куду
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Н'Куду
90'
+5
Замена
А. Макин
️️️️
Б. Мунши
89'
75'
ГОЛ! 2:2!
З. Аль-Судани
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
69'
Замена
️️️️
А. Аль-Зайн
69'
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Мунши
47'
Вторая желтая
А. Аль-Хбеаб
46'
Замена
Ф. Камано
️️️️
У. Матич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Н'Куду
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
А. Аль-Хбеаб
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Д. Антолич
44'
7'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
1'
Желтая карточка
З. Аль-Судани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
4-1-3-2
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
16
Мунши
14
Н'Куду
8
Антолич
10
Станчу
14
Аль-Шахрани
49
Аль-Зайн
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
6
Аль-Хбеаб
38
Ногера
12
Аль-Кунайдыри
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
22
Матич
14
Аль-Джумаия
18
Бгуир
9
Экамби
14
Н'Куду
23
Маджраши
23
Маджраши
14
Н'Куду
16
Мунши
12
Макин
12
Макин
16
Мунши
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
22
Матич
40
Камано
40
Камано
22
Матич
Остались в запасе
Дамак
Абха
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Дамак - Абха
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Информация о матче
Главный судья:
Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia
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