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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Фат
Дамак - Аль-Фат: обзор матча 29 августа 2023
Дамак
29.08.2023, вторник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Фат
23'
А. Сесай (П)
45+3'
А. Сесай
61'
Ф. Аль-Бурайкан
90+3'
Ф. Аль-Бурайкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Фат
90'
+6
Желтая карточка
Петрос
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
М. Батна
Замена
️️️️
Д. Н'Куду
90'
Замена
А. Махер
️️️️
Д. Антолич
90'
Замена
Ф. Аль-Джоани
️️️️
А. Сесай
79'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Б. Мунши
79'
61'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Аль-Бурайкан
60'
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
А. Аль-Юсеф
54'
Замена
С. Баатия
️️️️
А. Аль-Зубайди
ГОЛ! 2:0!
А. Сесай
Пас отдал
Д. Н'Куду
45'
+3
Желтая карточка
Б. Мунши
42'
Желтая карточка
А. Аль-Аммар
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сесай
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
6
Петрос
ОП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Зегба
15
Шафаи
40
Аль-Шаммрани
3
Бедран
15
Аль-Аммар
16
Мунши
27
Аль-Хавсави
8
Антолич
14
Н'Куду
24
Аль-Биши
9
Сесай
4-2-3-1
35
Ринне
2
Аль-Зубайди
87
Аль-Уджами
64
Денайе
13
Аль-Юсеф
28
Бендебка
6
Петрос
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
9
Аль-Бурайкан
16
Мунши
23
Маджраши
23
Маджраши
16
Мунши
8
Антолич
6
Махер
6
Махер
8
Антолич
9
Сесай
99
Аль-Джоани
99
Аль-Джоани
9
Сесай
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
13
Аль-Юсеф
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
13
Аль-Юсеф
Остались в запасе
Дамак
Аль-Фат
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Дамак - Аль-Фат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
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