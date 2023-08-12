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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Дамак
Аль-Таи - Дамак: обзор матча 12 августа 2023
Аль-Таи
12.08.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Дамак
79'
А. Аль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Дамак
90'
+4
Желтая карточка
А. Бедран
Замена
А. Султан
️️️️
В. Мисиджан
90'
87'
Замена
А. Аль-Зайн
️️️️
А. Аль-Хавсави
Замена
С. Абдулла Аль-Тояви
️️️️
А. Асири
84'
Замена
А. Аль-Хайзан
️️️️
Р. Аль-Шамлан
84'
82'
Желтая карточка
А. Макин
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Араби
Пас отдал
Р. Аль-Шамлан
79'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
И. Аль-Нахли
76'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
Т. Абдулла
76'
75'
Замена
С. Факихи
️️️️
А. Аль-Шахрани
75'
Замена
Ф. Аль-Джоани
️️️️
А. Хариси
64'
Замена
А. Махер
️️️️
Б. Мунши
64'
Замена
А. Макин
️️️️
Х. Абушарара
40'
Желтая карточка
Х. Абушарара
28'
Желтая карточка
Б. Мунши
25'
Желтая карточка
А. Хавсви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ЦЗ
23
Хуссейн Касим
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Ибрахим Аль-Нахли
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
70
Ракан Аль-Шамлан
ЦФ
45
Абдулфаттах Асири
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
24
Хассан Абушарара
ЦЗ
15
Абдулла Аль-Аммар
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ЦП
27
Абдулла Аль-Хавсави
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦФ
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Абдулазиз Аль-Араби
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ЦЗ
12
Абдулазиз Макин
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Абдулазиз Маджраши
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ЦФ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
4-3-3
1
Брага
3
Роко
6
Абдулла
23
Касим
4
Бауэр
30
Семеду
43
Менса
88
Аль-Нахли
45
Асири
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
3-2-3-2
22
Хавсви
3
Бедран
24
Абушарара
15
Аль-Аммар
15
Шафаи
18
Хариси
16
Мунши
24
Аль-Биши
27
Аль-Хавсави
14
Аль-Шахрани
8
Антолич
70
Аль-Шамлан
90
Аль-Хайзан
90
Аль-Хайзан
70
Аль-Шамлан
45
Асири
13
Аль-Тояви
13
Аль-Тояви
45
Асири
88
Аль-Нахли
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
7
Мисиджан
4
Султан
4
Султан
7
Мисиджан
6
Абдулла
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
6
Абдулла
14
Аль-Шахрани
14
Факихи
14
Факихи
14
Аль-Шахрани
24
Абушарара
12
Макин
12
Макин
24
Абушарара
16
Мунши
6
Махер
6
Махер
16
Мунши
27
Аль-Хавсави
49
Аль-Зайн
49
Аль-Зайн
27
Аль-Хавсави
18
Хариси
99
Аль-Джоани
99
Аль-Джоани
18
Хариси
Остались в запасе
Аль-Таи
Дамак
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
26
Джамал Баджандух
ОП
3
Абдулазиз Маджраши
ЦЗ
Главный тренер
Кресимир Резич
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
26
Джамал Баджандух
ОП
3
Абдулазиз Маджраши
ЦЗ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ЦП
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Таи - Дамак
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
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Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
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10
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2
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1
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
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