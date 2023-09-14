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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Дамак
Аль-Вахда - Дамак: обзор матча 14 сентября 2023
Аль-Вахда
14.09.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Дамак
17'
О. Игало
45+1'
О. Игало (П)
52'
О. Игало
62'
К. Гудвин
36'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Дамак
Замена
Я. Наджи
️️️️
Анселмо
90'
+1
Замена
А. Макки
️️️️
О. Игало
90'
+1
Желтая карточка
A. Al-Hafith
86'
85'
Желтая карточка
А. Хавсви
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
И. Хавсави
76'
72'
Замена
А. Аль-Зайн
️️️️
А. Аль-Биши
72'
Замена
Б. Мунши
️️️️
Т. Хамед
72'
Замена
️️️️
А. Сесай
71'
Замена
️️️️
С. Аль-Хавсави
ГОЛ! 4:1!
К. Гудвин
62'
ГОЛ! 3:1!
О. Игало
52'
Замена
А. Нур
️️️️
Х. Аль-Гамди
46'
Замена
К. Гудвин
️️️️
В. ван Крой
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Игало
45'
+1
43'
Красная карточка
Н. Аль-Рашиди
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Сесай
Пас отдал
С. Аль-Хавсави
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
87
Анселмо
ОП
4
Валид Бакшвин
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
8
Тарек Хамед
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
5
Али Макки
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
15
Рамзи Солан
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Аттие
27
Хавсави
17
2
Аль-Мовалад
87
Анселмо
4
Бакшвин
18
Аль-Хаджи
76
Файр
32
ван Крой
90
Аль-Гамди
9
Игало
4-4-1-1
22
Хавсви
21
Аль-Анази
15
Шафаи
4
Аль-Рашиди
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
10
Станчу
14
Н'Куду
8
Антолич
24
Аль-Биши
9
Сесай
27
Хавсави
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
27
Хавсави
9
Игало
5
Макки
5
Макки
9
Игало
90
Аль-Гамди
24
Нур
24
Нур
90
Аль-Гамди
32
ван Крой
11
Гудвин
11
Гудвин
32
ван Крой
87
Анселмо
80
Наджи
80
Наджи
87
Анселмо
8
Хамед
16
Мунши
16
Мунши
8
Хамед
24
Аль-Биши
49
Аль-Зайн
49
Аль-Зайн
24
Аль-Биши
Остались в запасе
Аль-Вахда
Дамак
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Вахда - Дамак
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
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