Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Дамак
Аль-Наср - Дамак: обзор матча 21 октября 2023
Аль-Наср
21.10.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Дамак
53'
Талиска
57'
К. Роналду
45+2'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Дамак
Замена
А. Яхья
️️️️
С. Мане
90'
+1
89'
Замена
А. Аль-Шахрани
️️️️
Д. Антолич
81'
Замена
А. Макин
️️️️
А. Аль-Зайн
70'
Замена
Р. Солан
️️️️
С. Аль-Хавсави
60'
Желтая карточка
А. Сесай
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
57'
ГОЛ! 1:1!
Талиска
53'
50'
Желтая карточка
Т. Хамед
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
4-2-3-1
36
Наджар
13
Теллес
5
Аль-Амри
14
Ляпорт
12
Аль-Бушал
42
Фофана
17
аль-Хаибари
10
Мане
94
Талиска
25
Отавио
7
Роналду
4-1-3-1-1
40
Зегба
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
9
Сесай
Аль-Хайбари
29
Гариб
29
Гариб
Аль-Хайбари
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
8
Антолич
14
Аль-Шахрани
14
Аль-Шахрани
8
Антолич
49
Аль-Зайн
12
Макин
12
Макин
49
Аль-Зайн
12
Аль-Хавсави
15
Солан
15
Солан
12
Аль-Хавсави
Остались в запасе
Аль-Наср
Дамак
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Наср - Дамак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Стадион:
Аль-Авивал
Новости команд
Все
Аль-Наср
Дамак
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
10
«Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Наср» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 2
20 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+