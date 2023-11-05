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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Дамак
Аль-Таавун - Дамак: обзор матча 05 ноября 2023
Аль-Таавун
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дамак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Дамак
90'
+9
Замена
Н. Аль-Рашиди
️️️️
Н. Станчу
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
С. Аль-Нассер
90'
+5
90'
Замена
А. Маджраши
️️️️
А. Аль-Зайн
Желтая карточка
Флавио
78'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Барроу
78'
70'
Замена
️️️️
А. Сесай
45'
+4
Желтая карточка
Н. Станчу
Желтая карточка
А. Эль-Махдиуи
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
42
Факихи
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
6
Аль-Нассер
15
Аль-Ояяри
99
Барроу
9
Педро
4-1-3-1-1
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
3
Бедран
15
Шафаи
12
Аль-Хавсави
16
Мунши
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
9
Сесай
6
Аль-Нассер
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Адам
9
Адам
99
Барроу
10
Станчу
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
10
Станчу
49
Аль-Зайн
23
Маджраши
23
Маджраши
49
Аль-Зайн
Остались в запасе
Аль-Таавун
Дамак
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Таавун - Дамак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia
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