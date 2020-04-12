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Руслан Ротань
Новости
Руслан Ротань - новости
Завершил карьеру
29 октября 1981 (44)
#29 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на то, что показывает сборная Украины»
2020.04.12 11:10
7
Ротань подпишет контракт с киевским «Динамо»
2018.01.04 10:54
2
Ротань: «Астана» достигла серьезных показателей»
2017.09.28 10:51
Фото
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
Ротань: «С Турцией будет лобовая игра»
2016.10.04 07:58
1
Ротань: «При Шевченко в сборной хорошо и интересно организован рабочий процесс»
2016.08.30 10:31
Ротань не попал в заявку «Днепра» на сезон в УПЛ
2016.07.23 08:39
Гендиректор «Анжи»: «Лично я не вел переговоры по переходу Ротаня»
2016.07.14 13:54
Капитан сборной Украины перейдет в «Анжи»
2016.07.14 13:14
18
«Хапоэль» ведет переговоры с Ротанем
2016.07.08 15:52
Ротань: «Где-то внутри кипит все»
2016.06.20 07:46
2
Ротань: «Украине не стоит разбирать поражение от Северной Ирландии, это недоразумение»
2016.06.19 12:14
2
Ротань: «Нужно иметь характер, уметь проигрывать»
2016.06.18 06:24
3
Ротань: «Селезнев готов биться за Украину на поле»
2016.05.29 19:24
2
Зозуля и Ротань дисквалифицированы на шесть месяцев
2016.05.18 14:12
2
Бышовец: «Предлагал «Спартаку» подписать Ротаня еще 10 лет назад»
2016.04.23 09:45
4
Ротань: «Сотрудничество с «Днепром» подходит к концу»
2016.04.12 09:55
Ротань: «А что еще остается, кроме как верить обещаниям руководства?»
2016.03.29 06:16
1
Ротань: «Такими игроками, как Селезнев, не разбрасываются»
2016.03.22 07:50
Ротань не сыграет в обоих матчах против Словении
2015.11.09 21:53
Гармаш: «Встреча с Испанией — лучшая игра Украины»
2015.10.13 06:29
Ротань: «За ничью должны быть благодарны удаче и Селезневу»
2015.09.18 08:48
«Днепр» определился с заявкой на Лигу Европы
2015.09.11 14:51
1
Руслан Ротань: «Днепр» – команда с яйцами»
2015.07.27 12:14
15
Главные новости
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
6
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
12
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
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Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
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В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
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Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
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«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
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Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
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