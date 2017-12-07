Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Плей-офф 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007 Чемпионат Украины 2007/2008