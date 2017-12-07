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Руслан Ротань
Статистика
Руслан Ротань - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1981 (45)
#29 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Славия
0 : 1
07.12.2017
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
19.10.2017
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Астана
1 : 1
28.09.2017
Славия
1' - 90'
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