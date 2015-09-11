«Днепр» определился с заявкой на Лигу Европы

Финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы «Днепр» определился с заявкой на групповой этап турнира текущего сезона. В списке значится 30 игроков.

Вратари: Алексей Баштаненко, Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов, Игорь Варцаба;

Защитники: Дмитрий Чигринский, Иван Томечак, Дуглас, Валерий Лучкевич, Папа Гуйе, Андерсон Пико, Александр Сваток, Артем Федецкий;

Полузащитники: Данило, Джон Хайро Руис, Эдмар, Майкл Бабатунде, Роман Безус, Лео Матос, Евгений Чеберячко, Бруну Гама, Валерий Федорчук, Александр Васильев, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Андрей Близниченко;

Нападающие: Евгений Селезнев, Денис Баланюк, Роман Зозуля, Матеус.

Напомним, что соперниками украинского клуба в групповом этапе Лиги Европы станут «Лацио», «Сент-

Этьен» и «Русенборг».