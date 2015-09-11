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    «Днепр» определился с заявкой на Лигу Европы

    Финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы «Днепр» определился с заявкой на групповой этап турнира текущего сезона. В списке значится 30 игроков.

    Вратари: Алексей Баштаненко, Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов, Игорь Варцаба;

    Защитники: Дмитрий Чигринский, Иван Томечак, Дуглас, Валерий Лучкевич, Папа Гуйе, Андерсон Пико, Александр Сваток, Артем Федецкий;

    Полузащитники: Данило, Джон Хайро Руис, Эдмар, Майкл Бабатунде, Роман Безус, Лео Матос, Евгений Чеберячко, Бруну Гама, Валерий Федорчук, Александр Васильев, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Андрей Близниченко;

    Нападающие: Евгений Селезнев, Денис Баланюк, Роман Зозуля, Матеус.

    Напомним, что соперниками украинского клуба в групповом этапе Лиги Европы станут «Лацио», «Сент-
    Этьен»     и «Русенборг».

    Источник: УЕФА

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    11.09.2015 14:51
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